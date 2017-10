Baisse du prix des condos à Saint-Léonard

Les copropriétés léonardoises ont connu une baisse de leur prix médian dans la dernière année, une situation contraire de la moyenne montréalaise.

De septembre 2016 à août 2017, le prix médian des copropriétés a accusé une baisse d’environ 7 % par rapport à la même période, l’année dernière, à Saint-Léonard, selon le portrait de Saint-Léonard de JLR solutions foncières. La situation est tout autre pour l’agglomération de Montréal qui a connu une hausse de 3,4 % des prix médians de cette catégorie d’habitation.

Les maisons unifamiliales et multiplex de Saint-Léonard ont connu une augmentation de leur prix médian, soit de 8 % et 5 % respectivement. Une hausse plus haute que la moyenne montréalaise, qui a accusé une augmentation de 4,9 % des unifamiliales et 4 % de ces multiplex.

Selon les perspectives de JLR, l’arrondissement demeurera attrayant dans les années à venir, surtout pour les familles avec des enfants à la recherche d’appartement spacieux, car Saint-Léonard en aurait en «abondance».