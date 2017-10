Bissonnet à la quête d’un troisième mandat à la mairie de Saint-Léonard

Michel Bissonnet tente de remporter un troisième mandat en tant que maire de Saint-Léonard, une deuxième fois sous la bannière de l’Équipe Denis Coderre pour Montréal.

Celui qui cumule plus de 35 années dans le monde politique, dont 28 ans en tant que député provincial pour Jeanne-Mance–Viger, a de nombreux dossiers sur lesquels il aimerait travailler au cours des prochaines années, s’il est réélu. Celui qui sera sur le dessus de la pile est la réalisation du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal.

«C’est le dossier le plus important. Montréal a fait le travail et c’est rendu sur le bureau du gouvernement provincial, qui travaille actuellement à un plan d’affaires. Je suis convaincu que nous aurons une annonce dans ce dossier dans un délai raccourci», affirme M. Bissonnet.

Le maire sortant souhaite également bonifier la propreté de l’arrondissement, dans ses rues et ses parcs. Il compte également améliorer la sécurité des Léonardois dans leur déplacement, notamment en limitant la vitesse à 30 km/h dans les rues locales.

«Je veux aussi bonifier notre service d’élagage des arbres. Nous recevons beaucoup de plaintes chaque année à ce sujet. Je veux que ce soit plus rapide et si je suis réélu, je vais travailler pour allouer davantage de ressources humaine et financière dans ce service afin de l’accélérer», indique-t-il.

Les Léonardois feront leur choix lors du jour du scrutin, le 5 novembre prochain.