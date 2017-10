Julie Caron convoite la mairie de Saint-Léonard

Julie Caron fait le saut en politique en se présentant au poste de mairesse d’arrondissement de Saint-Léonard, pour Projet Montréal.

Si elle est élue, cette enseignante en francisation compte améliorer la communication entre les élus et les citoyens.

«Le plus urgent est de rétablir l’écoute envers les citoyens. Ils sonnent l’alarme sur des sujets et problèmes réels et ils ne sont pas écoutés. Tout porte à croire que l’écoute est déficitaire dans l’arrondissement», indique Mme Caron, qui souhaite augmenter la fréquence d’accueil des citoyens à l’arrondissement et mettre en place un comité de suivi des plaintes et signalements jusqu’à leur résolution ou réalisation.

En plus d’améliorer la sécurité dans les rues, notamment en implantant des mesures d’apaisement de la circulation telles que des dos d’âne, et améliorer le transport en commun dans l’arrondissement, en augmentant, par exemple, le nombre de passages d’autobus et en travaillant au prolongement de la ligne bleue ainsi qu’à l’élaboration de la ligne rose, cette journaliste pigiste souhaite également mettre en place une maison de la culture à Saint-Léonard.

«En plus d’être un pôle rassembleur pour les artistes de la communauté, la maison pourrait offrir des locaux aux jeunes qui se cherchent un endroit où se développer et échanger. Elle pourrait aussi offrir un lieu pour les organismes, les aînés, les immigrants, etc.», lance Mme Caron.

La candidate compte poursuivre le porte-à-porte jusqu’au jour du vote, le 5 novembre prochain.