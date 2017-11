Lire et faire lire arrive à Saint-Léonard

Le programme Lire et faire lire débarque à Saint-Léonard alors que le premier bénévole fera la lecture à des enfants dès novembre.

Concertation en petite enfance de Saint-Léonard, par l’entremise de son programme d’éveil à la lecture et l’écriture, s’est inscrit au programme afin de susciter le plaisir de la lecture et le goût des livres chez les enfants. Le service sera implanté à l’Accueil aux immigrants de l’est de Montréal (AIEM).

«Pour l’instant, nous avons la confirmation qu’une bénévole sera présente cet automne. Si elle souhaite rester, le projet se poursuivrait à l’hiver», se réjouit Jean-Philippe Quenneville, coordonnateur de l’antenne locale Lire et faire lire à Saint-Léonard et agent de mobilisation pour Concertation en petite enfance de Saint-Léonard.

Ce dernier voudrait également que le programme soit offert à davantage d’endroits pour joindre un maximum d’enfants.

«Nous voudrions l’étendre à des centres de la petite enfance (CPE) et à des services de garde, mais on a beaucoup de démarches à faire pour y arriver», souligne M. Quenneville.

En plus de faire découvrir la littérature à des jeunes, Lire et faire lire permet de créer des liens intergénérationnels alors qu’un lecteur bénévole âgé de plus de 50 ans se déplace dans des écoles, CPE et organismes pour lire des histoires aux enfants de la maternelle à la deuxième année du primaire.