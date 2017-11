Pascal Fleury de retour à Saint-Léonard

L’ancien joueur des Harlem Globtrotters, Pascal Fleury, était de retour au centre Ferland pour présenter sa conférence aux nouveaux élèves de l’établissement scolaire.

Le joueur de basketball avait rencontré une première fois les étudiants du centre en 2016. Cet événement est «grandement apprécié des élèves», fait valoir Marjorie Blouin, directrice du centre Ferland, en plus de faire réfléchir les jeunes.

Pendant sa présentation, M. Fleury a parlé de persévérance scolaire et de rêves en plus de mettre en lumière que les choix et actes que l’on fait lorsqu’on est jeune peuvent avoir un impact sur toute une vie.

Après la conférence, M. Fleury et des policiers du Service de police de la Ville de Montréal ont participé à une partie de basketball amicale avec plusieurs élèves de l’établissement d’enseignement aux adultes.

Pascal Fleury a également rencontré des élèves de l’école secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry, au cours du mois de novembre.