Former pour mieux répondre aux besoins des enfants

Une soixantaine de responsables de services de garde à Saint-Léonard ont participé à la première formation du projet CADO, qui vise à aider les enfants dans leurs habiletés sociales.

Pendant une journée, les responsables ont participé à deux ateliers, un premier sur les habiletés sociales et un deuxième sur des mesures d’intervention destinées aux enfants qui présentent des difficultés de comportement.

25 000$ Le Bureau coordonnateur des services de garde en milieu familial a reçu près de 25 000 $ des ministères de l’Éducation, du Loisir et du Sport et de la Famille pour la réalisation du projet CADO. L’argent doit être utilisé pour soutenir la qualité des services de garde éducatifs à l’enfance.

«Ce fut un succès. À la suite de la journée d’activités, nous avons eu cinq responsables qui sont venus échanger sur les sujets discutés lors des ateliers afin de voir avec le bureau coordonnateur et le formateur ce qui pourrait être approfondi et offert pour aller plus loin dans notre démarche», indique Josée Garant, directrice du Bureau coordonnateur des services de garde en milieu familial de Saint-Léonard, organisateur du projet CADO (Contribuer à améliorer et à développer optimalement des conditions gagnantes).

Une autre formation est prévue le 29 novembre qui touchera à la problématique de l’attachement.