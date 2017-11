Un bilan 2017 satisfaisant pour le PDQ 42

De nombreuses actions ont également été réalisées afin d’améliorer la sécurité des Léonardois, notamment dans le dossier des introductions par effraction.

«Les introductions par effraction sont un enjeu majeur, car c’est une situation qui a un fort impact sur le sentiment de sécurité des gens», indique le commandant.

Avec une population où une personne sur cinq est âgée de plus de 65 ans, les fraudes auprès des aînés étaient fréquentes à Saint-Léonard et les policiers du quartier ont mis beaucoup d’efforts pour tenter de sensibiliser la population, mais également pour sévir contre les contrevenants.

«À la suite de nos initiatives, nous avons constaté une chute drastique des cas de fraude à Saint-Léonard. Nos actions sont efficaces et nous allons les poursuivre en 2018», affirme M. Gosselin.

2018

Le commandant et les 72 agents du poste de quartier comptent poursuivre le travail en 2018 afin d’améliorer la sécurité des Léonardois.

M. Gosselin a rencontré les organismes et partenaires du secteur afin de connaître leurs problèmes et ainsi ajuster son plan d’action en fonction des besoins locaux. De plus, il rencontrera également les membres de son personnel au cours des prochaines semaines.

«Nous allons continuer nos actions au sujet des fraudes chez les aînés, la sécurité routière et les introductions par effraction. Nous allons revoir nos façons de faire pour être plus proactifs», mentionne M. Gosselin.

Le commandant a récolté de nombreuses données au sujet des introductions par effraction et des accidents à Saint-Léonard et il organisera ses effectifs afin de récolter un maximum de résultats.

«Nous avons beaucoup d’informations sur les intersections accidentogènes. En 2018, nous continuerons les opérations thématiques, comme le cellulaire au volant, mais nous allons également pouvoir organiser des opérations ciblées selon les périodes les plus vulnérables. Nous ne serons pas plus présents, mais nous serons là, au bon moment», fait-il valoir.

Le commandant compte également poursuivre les partenariats avec les institutions et organismes locaux ainsi que mettre en place de nouvelles activités communautaires.

Quelques activités et réalisations du PDQ 42, en 2017