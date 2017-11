Le Tirage du cœur 2018 est lancé

La fondation Santa Cabrini a lancé le Tirage du cœur 2018 qui permet de récolter des fonds dédiés à l’achat d’équipement spécialisé pour le programme de lutte au cancer du sein.

Le gagnant du premier prix recevra une automobile de marque Mercedes-Benz 2018, modèle CLA 250. Le deuxième prix consiste en un certificat-voyage de 6000$ et le troisième prix est une sélection de grands vins d’une valeur de 2000$.

Le coût des billets est de 50$. Ils sont en vente à la fondation Santa Cabrini, dans le hall d’entrée de l’hôpital Santa Cabrini, au Café Cabrini et auprès de plusieurs commerces, entreprises et institutions financières de l’est de Montréal. On peut également se les procurer par téléphone en composant le 514 252-6497 ou 514 252-4850.

Le tirage se tiendra le 14 février, dans le hall d’entrée de l’hôpital Santa Cabrini, à 14h.