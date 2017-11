Plus de 6 M$ dans les immobilisations léonardoises en 2018

L’arrondissement de Saint-Léonard compte investir plus de 6 M$ dans ses infrastructures et ses bâtiments au cours de la prochaine année, soit 500 000$ de plus qu’en 2017.

Selon le programme triennal d’immobilisations (PTI) 2018-2020, l’arrondissement investira plus du tiers de son enveloppe dans les parcs et les terrains de jeux, soit plus de 2,3 M$, en 2018. Il a déboursé 1,1 M$ en 2017.

«Nous mettons toujours une grosse partie de notre argent dans les rues. La Ville de Montréal investira 7 M$ dans notre réseau routier en 2018, ce qui nous a permis de mettre davantage d’argent dans nos parcs», explique Stéphane Lavallée, conseiller en gestion et ressources financières à Saint-Léonard.

Les fonds seront utilisés, notamment, au développement du parc nature aux bassins de rétention du Domaine Chartier, à la réfection complète des terrains de tennis du parc Hébert, au réaménagement de l’aire de jeux pour enfants du parc Coubertin et à la réfection de la fontaine sur les terrains de la mairie d’arrondissement.

L’administration locale continue de prioriser son réseau routier alors que le plus gros investissement ira dans la réfection des rues et trottoirs. Elle compte y allouer une somme de 2,5 M$ dans la prochaine année.

19 320 000$ C’est le montant total que l’arrondissement compte investir dans ses immobilisations, de 2018 à 2020.

«Nous continuerons avec ce PTI à favoriser les investissements qui contribuent à préserver et à enrichir notre patrimoine collectif. Les projets pour la réfection de nos rues et de nos trottoirs, ainsi que pour la mise aux normes et l’amélioration de nos bâtiments et de nos installations demeurent donc des priorités pour notre arrondissement», lance le maire de Saint-Léonard, Michel Bissonnet.

L’arrondissement compte également investir plus de 1,5 M$ dans ses bâtiments communautaires et administratifs. Cet argent servira notamment à la réalisation de travaux de modernisation au complexe aquatique de Saint-Léonard ainsi qu’à la réfection du toit-terrasse à la bibliothèque de Saint-Léonard.

«Nous profitons déjà à Saint-Léonard d’une belle qualité de vie et ces nouveaux investissements auront certes encore un impact positif dans le quotidien de nos concitoyens», affirme M. Bissonnet.

Le PTI 2018-2020 a été adopté par les élus de Saint-Léonard le 20 novembre dernier. Celui-ci sera adopté par le conseil municipal de Montréal, lors d’une séance extraordinaire dans les prochaines semaines.