Bénévolat: Saint-Léonard remporte un deuxième prix

L’arrondissement de Saint-Léonard a reçu le prix Dollard-Morin, dans la catégorie municipalité, pour la réalisation de son projet pilote en matière de soutien au bénévolat.

Cette récompense est la «plus haute distinction» du gouvernement du Québec pour reconnaître, de façon particulière, l’apport bénévole «remarquable» de citoyens et d’organisations dans les domaines du loisir et du sport.

«Cette importante et prestigieuse distinction du gouvernement du Québec […] vient reconnaître la pertinence et les bienfaits du projet pilote qui a permis à six organismes reconnus de l’arrondissement de bénéficier gratuitement de l’accompagnement et de l’expertise d’une personne-ressource dans le développement d’une stratégie de recrutement de bénévoles innovante, personnalisée et adaptée à leurs besoins. Nous désirons maintenant le poursuivre avec les 70 autres organismes partenaires de l’arrondissement», commente le maire d’arrondissement, Michel Bissonnet.

Développé en collaboration avec Sport Loisir de l’île de Montréal, le projet pilote est un programme pour valoriser le bénévolat dans la communauté et mieux soutenir le recrutement et le renouvellement de bénévoles auprès des organismes du milieu. Il a mené à l’instauration d’un outil de réseautage qui permet aux organismes de faciliter le recrutement de bénévoles et de partager les ressources disponibles. L’arrondissement a également conçu des outils promotionnels, dont un dépliant et un kiosque d’information, pour supporter les organismes dans tous leurs efforts.

L’arrondissement avait déjà remporté un prix pour ce projet, soit le trophée Otium, le 5 octobre dernier, de l’association québécoise du loisir municipal.