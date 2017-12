Carnet culturel de décembre

La saison culturelle 2017-2018 de l’arrondissement de Saint-Léonard se poursuit en décembre avec plusieurs activités qui plairont à tous. Pour connaître la programmation complète ou pour se procurer des billets, on visite le http://www.ville.montreal.qc.ca/st-leonard ou culturesaintleonard.com.

Raconter une épopée

L’Épopée de Gilgamesh est la première histoire écrite de l’humanité. Dans une esthétique quasi radiophonique, un chœur de trois conteurs lui redonne la parole en entrelaçant le moderne et l’archaïque, le profane et le sacré. L’œuvre Sacré cœur de Gilgamesh se déroulera le 7 décembre, à 19h30, à la salle d’activités de la bibliothèque de Saint-Léonard (8420, boulevard Langelier).

Place à la musique

Le pianiste en résidence Serhiy Salov interprète le Concerto numéro 2 de Chostakovitch, proposant des œuvres des plus variées, telles que des extraits d’Hansel et Gretel et quelques valses de Strauss. Le spectacle Contes d’hiver de l’Orchestre Métropolitain est présenté au théâtre Mirella et Lino Saputo (8350, boulevard Lacordaire), le 16 décembre, à 19h30. Les billets sont en vente à partir de 9$.

La surconsommation s’expose

L’exposition Cabinet de Sophie Aubry questionne les habitudes de surconsommation en présentant des spécimens du monde marin en voie d’extinction, conçus à partir d’objets du quotidien. Celle-ci est présentée du 20 décembre au 28 janvier, à la Galerie Port-Maurice, au 8420, boulevard Langelier.

Une comé die fantaisiste

Alors que son fils veut la placer dans une résidence pour aînés, sans son consentement, Irène lui annonce qu’elle s’est inscrite à un projet populaire de colonisation sur Mars et qu’elle est finaliste. Summum Communication propose la pièce Irène sur Mars de Jean-Philippe Lehoux, mise en scène de Michel-Maxime Legault, le 10 décembre, à 19h30, au théâtre Mirella et Lino Saputo (8350, boulevard Lacordaire). Les billets sont en vente à partir de 17$.

Cinéma des Fêtes

L’arrondissement de Saint-Léonard a prévu un film surprise pour souligner le temps des Fêtes. La projection gratuite aura lieu le 16 décembre, à 14h, à la salle d’activités de la bibliothèque de Saint-Léonard (8420, boulevard Langelier).

Billeterie

L’achat des billets pour les spectacles présentés au Théâtre Mirella et Lino Saputo (8350, boulevard Lacordaire), se fait au bureau Accès Saint-Léonard au 8400, boulevard Lacordaire. Les billets sont également en vente, sans frais d’admission, sur le site Web http://www.culturesaintleonard.com.