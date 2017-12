Saint-Léonard présent sur le cabinet fantôme

L’Opposition officielle a présenté son cabinet fantôme ainsi que les responsabilités attribuées aux élus et Saint-Léonard a eu sa part du gâteau.

Le conseiller de Ville de Saint-Léonard Ouest, Dominic Perri, a hérité de l’approvisionnement et du matériel roulant. La conseillère de Ville de Saint-Léonard Est, Patricia R. Lattanzio, gèrera les infrastructures de la voirie et de l’eau ainsi que la Commission des services électriques et affaires juridiques.

«Nous avons dans notre équipe des individus de talent, des femmes et des hommes qui possèdent de l’expérience et la détermination nécessaires pour contribuer à tous les dossiers municipaux et défendre les intérêts des Montréalais. Les membres de notre cabinet fantôme travailleront sans relâche pour proposer des solutions innovantes afin de faire avancer Montréal. Nous serons une opposition responsable et rigoureuse», déclare le chef de l’Opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal, Lionel Perez, par voie de communiqué.

«C’est très stimulant et une opportunité de s’occuper de dossiers qui touchent le quotidien des citoyens. Ça permet d’avoir le pouls de la ville et d’arriver à pallier les problématiques qui existent», souligne la conseillère Lattanzio, qui en est à sa première présence sur un cabinet fantôme.

Un total de 26 élus seront les porte-parole et co-porte-parole de l’Opposition officielle sur les différents dossiers de la ville de Montréal.

Les membres du cabinet fantôme de l’Opposition officielle