Des coûts supplémentaires pour le chantier du parc Hébert

Des surprises sur le chantier du parc Hébert obligent l’arrondissement à débourser plusieurs dizaines de milliers de dollars supplémentaires pour la réalisation de travaux non-prévus.

En octobre dernier, la compagnie Paysagiste Promovert Inc. a signé un contrat avec l’administration locale pour effectuer des travaux de terrassement, de gazonnement et d’irrigation de trois terrains de soccer au parc Hébert. Le contrat s’élevait à plus de 360 000$ et devait se terminer avant l’hiver.

Toutefois, des surprises sont survenues sur le chantier forçant les entrepreneurs à réaliser des travaux qui n’étaient pas prévus dans le contrat initial. Ces travaux coûteront 30 000$ de plus que le montant initial, soit une augmentation de 8,3%.

390 398,34$ Avec la dépense supplémentaire, les travaux s’élèveront à près de 400 000$.

En plus des coûts supplémentaires, le chantier sera également retardé. Alors que les travaux devaient se terminer le 24 novembre, ceux-ci ne prendront fin que l’année prochaine. En effet, la pose de gazon ne pourra se faire qu’au printemps 2018, soit plusieurs mois après la date initiale de fin des travaux.

Les travaux supplémentaires