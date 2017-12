Saint-Léonard change le calendrier de ses collectes

Dès janvier, les Léonardois devront sortir leur bac de recyclage une autre journée. En effet, l’arrondissement changera les dates de collecte à compter de la prochaine année.

Les matières recyclables seront désormais collectées les mardis dans les secteurs 1 et 2 et les lundis dans les secteurs 3 et 4, plutôt que les vendredis. À noter que les collectes du lundi 1er janvier seront reportées, soit le mardi 2 janvier pour les ordures ménagères et le mercredi 3 janvier, pour les matières recyclables dans les secteurs 3 et 4. La collecte des encombrants et des résidus de construction, de rénovation et de démolition aura lieu le 2 janvier sur l’ensemble du territoire.

Au cours du mois de décembre, les résidents, les industries, les commerces et les institutions recevront, par la poste, plus d’information sur l’horaire des collectes 2018 par le biais d’un avis incluant une carte des secteurs, ainsi que plusieurs détails relatifs à chacune des collectes à domicile et dans les installations municipales.

Rappelons que les résidents doivent déposer leurs contenants autorisés entre 21h la veille et 7h le matin de chaque collecte. Quant aux commerçants et industries, ils doivent les déposer entre 7h et 10h le matin de chaque collecte.

Le nouveau calendrier des collectes est disponible au ville.montreal.qc.ca/st-leonard, au bureau Accès Saint-Léonard (8400, boulevard Lacordaire) ou à l’Écoquartier de Saint-Léonard (7800, rue de la Salette).

Les secteurs de collecte