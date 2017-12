1700$ pour la Guignolée de Saint-Léonard

La première guignolée de la Table de concertation en sécurité alimentaire de Saint-Léonard a été un succès. La dizaine de bénévoles a amassé 1700$ en trois heures.

L’argent récolté aux angles de la rue Jean-Talon et du boulevard Lacordaire, le 7 décembre dernier, permettra de financer les activités des Magasins-Partage de Saint-Léonard.

«Le Magasin-Partage de Noël de Saint-Léonard coûte environ 2500$. Nous avons amassé presque la totalité des frais d’un événement», souligne Dominique Caron, vice-présidente de la Table de concertation en sécurité alimentaire de Saint-Léonard.

Alors que le Magasin-Partage vit beaucoup des dons de leurs partenaires, il devenait urgent que l’organisation trouve d’autres sources de financement, fait valoir Mme Caron.

«Si nous perdons notre commanditaire principal, c’est fini pour le Magasin-Partage. Il fallait trouver un moyen d’être viable», affirme-t-elle.

Pour l’instant, rien ne présage la disparition des partenaires et donateurs du Magasin-Partage, mais la vice-présidente juge qu’il vaut mieux prévenir que guérir.

«Si Lantic ne nous donne plus de sucre, avec l’argent récolté à la guignolée, on pourra l’acheter nous-mêmes. De plus, en ayant plus d’argent, on peut acheter plus de produits et offrir de super paniers de Noël aux Léonardois», mentionne Mme Caron.

Le Magasin-Partage de Saint-Léonard, qui s’est déroulé le 13 décembre, a permis d’aider 120 ménages de l’arrondissement.