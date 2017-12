La SDC Jean-Talon fête Noël

Des centaines d’enfants et leurs parents ont profité des activités de Noël de la Société de développement commercial (SDC) rue Jean-Talon.

Le père Noël a accueilli les enfants et écouté leur liste de souhaits les vendredi 8 et samedi 9 décembre, au parc Ladauversière. Des spectacles de science, magie et jonglerie, entre autres, étaient également offerts dans l’igloo gonflable. Tout cela, dans une ambiance du temps des Fêtes, avec musique et lumières.

«L’objectif est de rapprocher les commerçants des citoyens en augmentant l’achalandage sur la rue avec des activités», indique le directeur de la SDC, Pierre Frisko.

163 C’est le nombre de personnes qui sont allées voir le père Noël, vendredi soir, en une heure trente minutes. Quelque 500 personnes étaient attendues au parc Ladauversière pendant la fin de semaine.

Cette année, le nouveau directeur a reproduit le modèle 2016 de l’événement. Toutefois, ce dernier aimerait bien innover et proposer un nouveau projet en 2018.

«Nous allons analyser les résultats de cette fin de semaine et nous nous pencherons sur les façons d’améliorer l’offre d’activités pour la période des Fêtes», mentionne M. Frisko.

Parmi les idées proposées, la rue Jean-Talon pourrait notamment offrir un marché de Noël, comme sur la rue Prince-Arthur, sur Le Plateau-Mont-Royal.