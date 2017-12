10 000$ pour la Fondation Santa Cabrini

L’Associazone Guglionesana del Québec a remis un don de 10 000$ à la Fondation Santa Cabrini.

Ce montant sera dédié à l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité des soins et des services de santé à l’hôpital et au centre d’hébergement et de soins longue durée Dante.

«Quel beau cadeau à l’approche de Noël», lance Elio Arcobelli, président du conseil d’administration de la Fondation Santa Cabrini.

Au cours de la dernière année, la fondation a financé l’achat d’un appareil d’échographie cardiaque pour le département de cardiologie et de deux appareils de dialyse pour le nouveau service de dialyse d’urgence des soins intensifs. Actuellement, la fondation recueille des fonds par le biais du Tirage du cœur, afin d’acquérir un appareil d’échographie mammaire dans le cadre du programme de lutte au cancer du sein, initié par les organisatrices de l’activité Chapeau, champagne et chocolat, tenue en septembre dernier.