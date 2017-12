Retour sur l’année 2017 à Saint-Léonard

Une nouvelle année commence, mais avant de mettre 2017 derrière nous, Le Progrès Saint-Léonard vous propose de revisiter la dernière année avec les 13 événements qui ont marqué l’actualité de Saint-Léonard.

Une mosquée gagne son combat contre Montréal

La Ville de Montréal a subi un cuisant revers en Cour supérieure face au centre islamique Badr (CIB), un organisme religieux du boulevard Langelier que la municipalité tentait de fermer. Selon le juge Jean-Yves Lalonde, la Ville a fait preuve de «mauvaise foi» et de «négligence grossière» dans ce dossier.

«Nous sommes heureux du jugement. Le centre islamique Badr a le droit de demeurer sur place», indique l’avocat de l’organisme religieux, Mario St-Pierre.

Un accouchement à domicile grâce à des policiers

Pendant une journée de verglas, la famille Orsini-Tavolaro, de Saint-Léonard, vit un grand moment de stress. Linda est enceinte et les contractions sont aux minutes, mais aucune ambulance n’est disponible pour les mener, elle et son mari, à l’hôpital. Elle devra accoucher à la maison. Heureusement, les policiers Claude Proulx et Valérie Tremblay sont venus aider les parents qui ont mis au monde une belle fille en santé, la petite Mélissa Kayla.

Le Domaine Renaissance est démoli

Le Domaine Renaissance, ce complexe résidentiel reconnu pour ses problématiques de salubrité, a mis à terre des années de mauvaises réputations, alors que les premiers bâtiments ont été démolis. Au cours du mois d’avril, des pelles mécaniques et des ouvriers se sont attelés à détruire sept des 21 immeubles du Domaine Renaissance. L’espace laissé vacant accueillera une nouvelle coopérative de 195 logements sociaux en 2018-2019.

La rue Jean-Talon se dessine

Après deux ans de travail, la Ville de Montréal a dévoilé son projet d’embellissement de la rue Jean-Talon Est, entre les boulevards Langelier et Viau. Verdissement, places publiques, sécurisation des intersections, élargissement des trottoirs, le projet a pour objectif de renforcer la vitalité du secteur.

La revitalisation du secteur coûterait 15 M$. Les travaux commenceront en 2018 et s’échelonneront sur deux ans.



Le 375e de Montréal signé Saint-Léonard

L’arrondissement de Saint-Léonard ainsi que les organismes du secteur ont programmé de nombreuses activités dans le cadre des festivités entourant le 375e anniversaire de Montréal. Course de boîtes à savon, spectacles multiculturels, course jeunesse Montréal-Québec, exposition, il y en avait pour tous les goûts.

De plus, l’administration municipale a inauguré la nouvelle scène extérieure au parc Wilfrid-Bastien, legs de la Ville de Montréal à l’arrondissement de Saint-Léonard.

Saint-Léonard à la traîne dans le marquage sur rue

En juillet, le marquage de nombreuses rues, voies cyclables et passages piétonniers à Saint-Léonard était manquant. Seulement le tiers du travail était fait alors qu’il devait être terminé en date du 30 juin, causant ainsi plusieurs situations problématiques.

L’italien en perte de terrain à Montréal

Alors que la communauté italienne demeure l’une des plus présentes à Montréal et à Saint-Léonard, la langue est en perte de vitesse. En effet, de moins en moins de personnes l’utilisent dans la métropole. Selon des données de Statistiques Canada, le nombre de personnes ayant l’italien comme langue maternelle à Montréal a diminué de 11%, de 2011 à 2016. La situation est plus préoccupante dans l’utilisation de l’italien comme langue la plus parlée à la maison, alors que la chute est de l’ordre de 35%, de 2006 à 2016.

Un chantier chamboule des lignes de bus

L’été dernier, la Ville de Montréal a mis en place un grand chantier sur le boulevard Langelier, entre les rues Bélanger et Jean-Talon, afin notamment d’y reconstruire la chaussée et les trottoirs. Les travaux ont causé de nombreux maux de tête aux utilisateurs du transport en commun qui ont dû s’ajuster aux détours, fermetures de rues et aux annulations d’arrêts.

Le prolongement de la ligne bleue en service en 2025

La Société de transport de Montréal a annoncé, cet automne, que la nouvelle ligne bleue du métro de Montréal devrait être en service en 2025. Le début de la construction des cinq nouvelles stations, dont la plupart sont situées sur le territoire de l’arrondissement de Saint-Léonard, serait prévu pour 2021.

Près de 290 blessés annuellement à Saint-Léonard

En 10 ans, près de 2900 personnes ont été impliquées dans un accident à Saint-Léonard et ceci ne pourrait être que la pointe de l’iceberg. En effet, il y aurait de moins en moins d’accidents déclarés. Selon la Direction de la santé publique, on estime qu’il y a environ 25% d’accidents de plus que ce que l’on comptabilise avec les rapports de police.

Le centre Ferland converti en école primaire

Les écoles de Saint-Léonard débordent et pour répondre à l’augmentation constante d’élèves, la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île compte agrandir et reconvertir son centre d’enseignement aux adultes en école primaire. Ne pouvant plus agrandir ses écoles primaires léonardoises et n’ayant pas de terrain où en construire une nouvelle, la CSPÎ se tourne vers le centre Ferland, la «dernière possibilité d’agrandissement» pour la commission scolaire.

Les candidats sortants réélus

Les cinq candidats sortants de l’arrondissement de Saint-Léonard, Patricia Lattanzio, Lili-Anne Tremblay, Mario Battista, Dominic Perri et Michel Bissonnet, ont été réélus sous la bannière de l’Équipe Denis Coderre.

Des galeries immenses sous le sol de Saint-Léonard

Deux passionnés de spéléologie ont découvert de nouvelles galeries souterraines de 200 mètres de long dans l’antre de la caverne de Saint-Léonard, datant de plus de 15 000 ans. Selon le directeur général de la Société québécoise de spéléologie, c’est l’une des découvertes les plus «sidérantes et extraordinaires» depuis près de 40 ans.