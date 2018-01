Saint-Léonard en chantier en 2018

De nombreux chantiers seront en branle à Saint-Léonard en 2018, autant dans les rues de Saint-Léonard que dans leurs institutions.

La revitalisation de la rue Jean-Talon est l’un des projets tant attendus par les élus locaux.

«C’est une rue importante au niveau économique et culturel pour Saint-Léonard et il faut y apporter les améliorations nécessaires pour lui redonner sa vitalité. Elle devra refléter la communauté et les citoyens de l’arrondissement», souligne la conseillère Patricia Lattanzio, pendant sa campagne électorale.

«Je m’engage à suivre de très près les travaux. Le chantier mènera à une rue plus verte, accessible, sécuritaire et attrayante», ajoute Mario Battista, élu de Saint-Léonard Ouest.

200 nouveaux arbres, 18 intersections réaménagées, deux places publiques, les travaux pour le réaménagement de l’artère commerciale s’entameront au cours de l’année et s’exécuteront par phases, entre les boulevards Langelier et Viau.

Un montant de 10,5 M$ a été réservé pour la revitalisation du secteur.

«Nous prévoyons également poursuivre les travaux de réfection de nos rues et de nos trottoirs ainsi que de nos bâtiments communautaires et administratifs. Une part importante des investissements sera dédiée à la réalisation de travaux de modernisation au complexe aquatique de Saint-Léonard», annonce le maire de Saint-Léonard, Michel Bissonnet.

Planifier pour l’avenir

Du côté du maire, l’année 2018 sera principalement marquée par la réalisation de la planification stratégique de l’arrondissement.

Dans ce plan, «l’arrondissement aura défini des orientations et des objectifs qui seront le reflet des valeurs et des besoins réels de la population pour les 10 années à venir. Ce plan permettra notamment à l’arrondissement de mobiliser ses citoyens et ses employés autour d’une vision commune, d’assurer une grande cohérence dans les actions, d’anticiper les changements à venir, d’avoir une organisation performante et adaptée à ses ressources et de favoriser une communication efficace de ses orientations», indique le maire Michel Bissonnet.

Le diagnostic stratégique devrait se terminer en début d’année. Par la suite, l’arrondissement consultera les résidents, commerçants, organismes et partenaires afin d’obtenir leurs visions, besoins et préoccupations.

À partir des consultations, l’arrondissement dégagera des orientations sur lesquelles il va se baser pour la rédaction de son plan, qui devrait être dévoilé à la fin de l’année.