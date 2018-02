Saint-Léonard s’active pour la persévérance scolaire

Les organismes, institutions, parents et intervenants scolaires encourageront les élèves de Saint-Léonard à ne pas décrocher, dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire.

Cette année, c’est sous le thème «Vos gestes, un + pour leur réussite» que les Journées prendront forme. Selon Réseau réussite Montréal, qui coordonne les Journées de la persévérance scolaire, la force de l’addition de la multitude de gestes des nombreux acteurs autour du jeune peut faire une réelle différence dans la réussite de celui-ci.

C’est pourquoi, les parents, organismes, établissements scolaires, institutions, famille, amis, etc. sont invités à faire un geste pour aider les élèves à poursuivre leurs études pendant les journées, mais également pendant l’année, que ce soit un mot d’encouragement ou encore des activités ludiques.

Déjà, une quinzaine d’initiatives sont prévues dans l’arrondissement pour encourager les élèves à persévérer. Les écoles ont mis la main à la pâte en offrant une diversité d’actions, notamment une haie d’honneur de la persévérance où les élèves seront applaudis et encouragés à leur arrivée à l’école La Dauversière, une conférence de joueurs des Alouettes de Montréal à l’école Pie-XII et un mur de la réussite à l’école Pierre-de-Coubertin.

Les organismes ne sont pas restés les mains croisées non plus. Plusieurs proposent des gestes afin de faire leur part dans la réussite des Léonardois. Les YMCA du Québec organisent une activité musicale où deux rappeurs viendront partager leur travail au café étudiant de l’école Antoine-de-Saint-Exupéry. Une des chansons présentées parle de persévérance et de l’importance du parcours scolaire. L’Accueil aux immigrants de l’est de Montréal propose, de son côté, un atelier sur l’introduction au système scolaire québécois auprès des familles immigrantes nouvellement arrivées au pays ainsi qu’un atelier d’initiation à la lecture.

Pour connaître les multiples activités proposées à Saint-Léonard, pendant les Journées de la persévérance scolaire qui se dérouleront du 12 au 16 février, on visite le site jembarque.ca.