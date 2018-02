Un centre en reconditionnement physique ouvre ses portes à Saint-Léonard

Après un accident, le retour vers la santé physique peut être long et ardu. Afin de venir en aide à cette population, le Centre Leonardo Da Vinci a inauguré un nouveau studio en reconditionnement physique.

Avec son centre sportif, le Centre Leonardo Da Vinci rejoint déjà une grande communauté montréalaise qui souhaite se remettre en forme ou la maintenir, mais celui-ci voulait aller encore plus loin.

«Nous avons discuté avec des compagnies d’assurance, des cliniques ainsi que des professionnels du milieu et tous nous ont confirmé qu’il manquait ce type de service dans le secteur. Il y avait un réel besoin pour des installations de ce genre», indique Frank Sorrentino, directeur du marketing et des commandites au Centre Leonardo Da Vinci.

Pendant plus d’un an, l’organisation a œuvré à mettre en place un studio à la fine pointe de la technologie en conditionnement physique.

«Ce sont des machines spécialisées qui s’adaptent aussi aux personnes en fauteuil roulant. Une de celles-ci est dotée de plus de 2000 capteurs afin de bien évaluer, entre autres, la posture, la démarche d’un individu afin de juger pourquoi il a des douleurs», précise Pat Buttino, directeur général et directeur des activités culturelles et des congrès au Centre Leonardo Da Vinci.

100 000$ Le studio en reconditionnement physique a nécessité un investissement de plus de 100 000$ de la part du Centre Leonardo Da Vinci.

Ces machines ont été installées dans un petit local construit à même le centre sportif. Les murs vitrés ont été givrés afin de laisser passer la lumière tout en offrant une intimité aux usagers.

«Nous voulions que les gens puissent garder leur dignité. Certains usagers ont perdu un membre et pourraient être inconfortables à travailler devant d’autres personnes. Là, ils peuvent s’entraîner sans jugement», souligne M. Buttino.

De plus, plusieurs accidentés ont besoin d’un suivi multiple, notamment auprès de kinésiologues, de physiothérapeute et de médecins. Avec le nouveau studio, le Centre Leonardo Da Vinci devient une adresse qui réunit tous ces services.

«Pour le reconditionnement physique après un accident, le médecin va souvent référer un gym, une piscine, un physiothérapeute, etc. Nous avons tous ses services ici. Plus besoin de faire plusieurs arrêts. Tout est réuni dans un même lieu», M. Buttino.

«Nous ne sommes plus un centre sportif, mais bien un centre de bien-être» -Pat Buttino

Déjà un succès

Les usagers sont référés par des médecins et des compagnies d’assurance entre autres. À leur arrivée au centre, ils rencontrent un kinésiologue qui met en place un plan d’entraînement spécifique à leur condition.

Depuis le mois de janvier, une quinzaine de personnes ont utilisé le nouveau studio et déjà les résultats sont au rendez-vous.

«Une dame est venue nous voir en fauteuil roulant et elle n’arrivait pas à bouger son bras. Après quelques semaines de travail, elle est maintenant capable de le lever jusqu’à son épaule. C’est super. J’ai des médecins qui m’appellent, car ils sont surpris de l’évolution», Louis Di Paolo, directeur du centre sportif.

Pour de l’information ou pour prendre rendez-vous, on compose le 514 955-8370, poste 221 ou 2216.

Programmes offerts