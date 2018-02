Pluie de médailles d’or pour le CPASTL

Les entraîneuses Jocelyne Leduc et Caroline Massé entourent les trois champions provinciaux, Patrick Pham Luan, Rebeca Semeniuc et Stavrina Aranitis. Audrey Gauthier/TC Media Previous photo Next photo







Des patineurs du Club de patinage artistique de Saint-Léonard (CPASTL) se sont illustrés aux Championnats B de la Section Québec.

Les Léonardois Patrick Pham Luan et Rebeca Semeniuc ont remporté deux médailles d’or chacun. Ils ont été couronnés champions en simple chez les pré-juvéniles ainsi que l’or en couple. La performance du duo a été convaincante en couple, alors que les patineurs ont dépassé leurs rivaux par plus de six points. En effet, Rebeca et Patrick ont terminé leur programme avec une note de 21.02, devant les patineurs Rebecca Tremblay et Jason Tremblay de Saint-Bruno qui ont terminé avec un pointage de 15.01.

«C’est une grosse fin de saison pour eux ainsi que notre club. Patrick et Rebeca ont bien patiné. Ils ont même battu le pointage des juvéniles qui sont plus vieux qu’eux», se réjouit Jocelyne Leduc, entraîneuse du sport-étude au CPASTL.

Stavrina Aranitis a elle aussi décroché l’or chez les moins de 10 ans, dans la catégorie sans limites.

«Je suis vraiment contente. C’est mon meilleur pointage à vie», s’enthousiasme la jeune patineuse arrivée depuis quelques mois au CPASTL.

Avec une note de 28,97, à quatre points de la seconde place, Stavrina n’est qu’à quelques points de son objectif de la saison, atteindre la note de 30. Un but que partage Patrick Pham Luan, en simple.

Les patineurs tenteront de réaliser leur objectif à leur prochaine compétition, les Championnats de patinage Star–Michel-Proulx, qui se dérouleront du 1er au 4 mars à Victoriaville.