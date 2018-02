Des Olympiades «réussies» pour la CSEM

Quelques mois seulement après son ouverture, le nouveau centre de formation professionnelle spécialisé en soudure et mécanique automobile de la Commission scolaire English Montreal (CSEM) a accueilli les Olympiades régionales des métiers et des technologies, «un exploit», estime le directeur de l’établissement.

Inauguré en novembre dernier, le centre de Saint-Léonard n’a pas attendu avant de faire parler de lui. Il a accueilli les meilleurs espoirs en soudure et mécanique automobile de Montréal lors de la compétition des métiers, le 16 février dernier.

«Nous avons ouvert en septembre et nous avons déjà les Olympiades. C’est quelque chose!» -Sulaman Khan

«C’était très important pour nous d’organiser cette compétition. Nous voulions montrer aux étudiants, mais également aux industries du milieu que nous avons un centre technique à la fine pointe de la technologie et que nous pouvons former les meilleurs soudeurs et mécaniciens automobiles», affirme Sulaman Khan, directeur du centre de formation, ajoutant que c’est la première fois que la CSEM accueille cet événement dans les disciplines de la soudure et de la mécanique automobile.

M. Khan souhaiterait que le centre devienne un incontournable pour les Olympiades.

«Nous espérons accueillir cette compétition biennale tous les deux ans. Nous sommes prêts et ça pourrait devenir une tradition», dit le directeur d’établissement.

Une aventure réussie

Une quinzaine d’étudiants des différentes commissions scolaires de Montréal ont pris part aux Olympiades. Certains étaient inscrits depuis juin dernier alors que d’autres depuis à peine trois mois.

«Je suis inscrit que depuis novembre au programme en mécanique automobile. Je ne pensais jamais que je serais choisi, que mes professeurs proposeraient mon nom. J’étais très heureux», souligne Kevin Quieti, étudiant au centre de la CSEM qui a représenté son école ainsi que sa commission scolaire pendant les Olympiades.

Afin d’être prêt pour la compétition de février, le Léonardois s’est entraîné avec ses professeurs deux soirs par semaine pendant deux mois.

«On ne savait pas sur quoi porteraient exactement les épreuves alors je me suis pratiqué sur tout le véhicule», indique Kevin Quieti, qui avoue avoir été nerveux pendant la compétition.

Ses efforts ont porté ses fruits, car il a remporté les honneurs en mécanique automobile.

«Je suis vraiment très content. J’avais bien performé pendant les épreuves», se réjouit l’étudiant.

«Qu’un de nos élèves gagne, c’est une reconnaissance qu’il est le plus talentueux à Montréal. Ça l’aide beaucoup lors de la recherche d’un emploi», poursuit M. Khan.

Kevin Quieti continuera son entraînement jusqu’aux Olympiades québécoises des métiers et des technologies où il y représentera l’île de Montréal, en mai prochain. Le gagnant provincial ira par la suite représenter le Québec aux Olympiades canadiennes, en juin. Le Mondial des métiers, qui se déroulera en Russie, réunira les meilleurs professionnels du monde en 2019.

Les gagnants en soudure

Pierre Olivier Laflamme (Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île) Mathieu Letizia-Mineau (Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île) Chloé St-Jean Richard (Commission scolaire de Montréal)

Ceux-ci se sont partagés de nombreux prix offerts par Lincoln Electric, Air Liquide Canada et Walter Technologies, dont une machine à souder, un ensemble d’outils de soudage, un casque électronique de soudage, des sacs cadeaux et des meules portatives.

Les gagnants en mécanique automobile

Kevin Quieti (Commission scolaire English Montréal) Maja Moseley (Commission scolaire Lester B Pearson) Jamil Fneiche (Commission scolaire English Montreal)

Ceux-ci ont remporté de nombreux prix offerts par DES Canada, Snap-On, G2S Tools et Uniformes Moderna, dont des sacs cadeaux ainsi que de nombreux outils.