Quoi faire à Saint-Léonard pendant la semaine de relâche?

Dans le cadre de la semaine de relâche, qui se déroule du 5 au 9 mars, l’arrondissement de Saint-Léonard a prévu de nombreuses activités pour les jeunes.

Une foule d’activités sportives, récréatives et culturelles attendent la jeunesse tous les jours.

Les plus sportifs pourront notamment dépenser leur énergie en participant aux jeux de ballon, au hockey libre, au soccer libre, au bain libre ou au patin libre.

Pour les enfants préférant les activités culturelles ou récréatives, des ateliers de bricolage, de jeux de cartes, ou de fabrication de bijoux leur seront proposés. Comme chaque année, des films seront aussi présentés dans la salle d’activités de la bibliothèque de Saint-Léonard. À l’affiche durant la semaine : Ninjago Lego ainsi que Ferdinand, deux films d’animation.

Également, pour célébrer ce congé de manière rythmée, le spectacle de musique Le grenier des Molinari, s’adressant aux enfants de 6 ans à 12 ans, sera présenté par Jeunesses musicales du Canada au Théâtre Mirella et Lino Saputo, le mercredi 7 mars, à 14h. De plus, le spectacle Le Bal des globetrotteurs se tiendra le vendredi 9 mars, de 14h à 15h, à la salle d’activités de la bibliothèque.

La programmation du congé scolaire se déroule à plusieurs endroits dans l’arrondissement. Ainsi, l’aréna Martin-Brodeur (5300, boulevard Robert), l’aréna Roberto-Luongo (7755, rue Colbert), la bibliothèque de Saint-Léonard (8420, boulevard Lacordaire), le Centre Leonardo da Vinci – Théâtre Mirella et Lino Saputo (8350, boulevard Lacordaire), le Complexe aquatique de Saint-Léonard (5115, rue des Galets), le dôme du stade Hébert (7675, rue Colbert) et l’école Antoine-de-Saint-Exupéry (5150, boulevard Robert) accueilleront les enfants et les ados durant la semaine.

Pour connaître la programmation complète ainsi que l’horaire, consultez le site Web de l’arrondissement (ville.montreal.qc.ca/st-leonard) ou procurez-vous le dépliant au bureau Accès Saint-Léonard (8400, boulevard Lacordaire) ou à la bibliothèque.