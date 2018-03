Les Dépanneurs transférés à NOVaide

Trois ans après sa création, la conciergerie les Dépanneurs change de mains. Le projet né du travail de Concertation Saint-Léonard a été transféré à NOVaide.

Avec la fin de sa subvention, la Concertation devait trouver de nouvelles sources de financement ou changer la gestion du concept afin de le rendre rentable.

«Nous n’avions pas envisagé de fermer le service, car il y a un besoin à Saint-Léonard, mais la Concertation n’avait pas l’argent pour le continuer», indique la directrice générale de Concertation Saint-Léonard, Rachel Pouliot.

L’organisme léonardois est parti à la recherche de partenaires qui pourraient prendre en main le projet. Il s’est rapidement tourné vers NOVaide, qui offre des services complémentaires à Montréal.

«C’était tout naturel pour nous, car ça rejoint notre mission première. Les Dépanneurs offraient l’entretien ménager et les travaux lourds, ce que nous faisions déjà. Sinon, il y aurait eu deux entreprises d’économie sociale à offrir des services d’aide domestique», souligne Louise Giguère, directrice générale de NOVaide.

En plus de maintenir les services actifs dans l’arrondissement, les clients des Dépanneurs pourront désormais bénéficier d’une subvention de la RAMQ pour ce qui touche, notamment, l’entretien ménager, un avantage estime Mme Giguère.

Seule modification, les menus travaux. Les Dépanneurs offraient des services de menus travaux, tels que de petites réparations ou le changement d’un luminaire, mais pas NOVaide.

«Il faudra évaluer si on va continuer à l’offrir. S’il y avait peu de demandes, il est possible qu’on ne les propose plus, mais s’il y en a, on va voir comment à l’interne on va les mettre en place», mentionne Mme Giguère.

Les employés des Dépanneurs seront rencontrés pour voir s’ils veulent poursuivre l’aventure avec NOVaide. La conciergerie avait été conçue afin d’offrir une première expérience d’emploi aux nouveaux arrivants et immigrants du quartier ainsi que pour venir en aide à la population léonardoise.