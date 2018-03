La bibliothèque de Saint-Léonard souligne la Journée des femmes

Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, la bibliothèque de Saint-Léonard organise deux activités thématiques, le jeudi 8 mars.

Tout commencera à 10h, avec un café-causerie intitulé Portraits de femmes où des Léonardoises sont invitées à prendre la parole et partager leur parcours, leurs préoccupations et leurs espoirs sur la place des femmes dans l’arrondissement. Du café et des viennoiseries seront servis à la salle d’activités de l’établissement. Il est nécessaire de réserver sa place auprès de la bibliothèque.

À 19h30, la conférence Accoucheuses et féministes avec Anne-Marie Sicotte, auteur du roman Les Accoucheuses, sera présentée. Pour réserver, on joint la bibliothèque de Saint-Léonard (8420, boulevard Lacordaire) en composant le 514 328-8500.