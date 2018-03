Des outils pour aider les organismes léonardois

Les organismes de Saint-Léonard auront droit à un grand coup de main, alors que l’Envol leur fournira l’aide nécessaire pour répondre à leurs nombreux besoins.

La Concertation Saint-Léonard a travaillé au cours de la dernière année pour mettre en place des outils afin de répondre spécifiquement aux demandes des organismes léonardois, sondés sur leurs besoins au cours de l’été 2017.

«Nous avons passé des entrevues et fait circuler un sondage auprès d’une trentaine d’organismes du territoire et nous avons remarqué 27 besoins de quartier assez variés, allant de la recherche de financement au soutien en ressources humaines», indique Lyne Piché, coordonnatrice de l’Envol.

Grâce aux informations recueillies, Mme Piché a mis en place quatre services qui permettront de toucher spécifiquement aux nombreuses problématiques soulevées. Parmi ceux-ci, on remarque la création d’une équipe multidisciplinaire, composée d’experts en financement, un spécialiste de la gouvernance, un consultant en organisation du travail et en planification stratégique ainsi qu’un expert en mobilisation communautaire en plus d’une innovatrice sociale.

«Avec cette équipe, on pourra répondre aux besoins énoncés par les organismes, mais également voir s’il n’y a pas quelque chose qui se cache derrière ceux-ci. En grattant le besoin, par exemple, on pourrait réaliser qu’il y a des éléments à régler avant de pouvoir s’attaquer vraiment à celui-ci», souligne Mme Piché.

En plus de l’équipe, on compte un soutien en recrutement de bénévoles, une aide en recherche de ressources humaines ainsi qu’une cohorte ÉvalPop qui proposera des formations en évaluation.

«C’est une démarche innovante, car on se concentre sur les besoins des organismes afin qu’ils soient capables de mener leur mission et ainsi répondre aux problématiques de Saint-Léonard», mentionne la coordonnatrice.

L’Envol se penchera également sur le manque de locaux communautaires à Saint-Léonard, une problématique importante du secteur et décriée à de nombreuses reprises au cours des dernières années par divers organismes.

Les actions devraient être lancées au cours du mois de mars.

Qu’est-ce qui se cache derrière l’Envol?

Au printemps 2017, des institutions de Saint-Léonard ainsi qu’un partenaire financier se sont réunis pour élaborer le programme de soutien innovant, qui permettrait d’aider les organismes, entre autres, au niveau de leur structure, leur besoin de gestion et leur organisation. Porté par la Concertation Saint-Léonard, le programme a été rebaptisé Envol, pour exercice novateur de valorisation des organismes léonardois.