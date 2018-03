1200$ pour GMS et le marché aux puces

L’arrondissement a accordé une aide financière à Gestion multisports Saint-Léonard (GMS) pour le marché aux puces du citoyen.

L’organisme de Saint-Léonard a signé le projet de convention d’aide financière et bénéficiera d’une enveloppe de 1200$ pour la logistique et l’animation de l’événement, mais également pour l’organisation d’activités sportives et récréatives pendant la journée. Le marché aux puces du citoyen aura lieu le 2 juin, dans le stationnement de la mairie d’arrondissement, située au 8400, boulevard Lacordaire.