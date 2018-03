Programme de bénévolat: Saint-Léonard finaliste pour une troisième fois

Le Programme de soutien en gestion des bénévoles de Saint-Léonard est finaliste aux prix Ovation municipale de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), dans la catégorie Développement social.

Ce n’est pas la première fois que ce programme reçoit l’éloge de différentes institutions. Il a déjà remporté un trophée Otium, un prix d’excellence de l’Association québécoise du loisir municipal, et un prix Dollard-Morin, remis par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

«Il s’agirait donc d’une troisième distinction pour ce programme original et novateur mis en place par l’arrondissement pour venir en aide à ses organismes partenaires en matière de gestion de bénévoles. Nous en serions encore des plus honorés», fait valoir le maire de Saint-Léonard, Michel Bissonnet, par voie de communiqué.

Les projets des 22 finalistes dans les sept catégories seront présentés du 16 au 18 mai dans le cadre des assises annuelles de l’UMQ. Les lauréats seront connus lors de la soirée gala des Assises 2018 qui se tiendra le 18 mai, à Gatineau.

Un coup de pouce pour les organismes

Voyant la problématique de recrutement et de rétention des bénévoles sur son territoire, l’administration locale a implanté, en 2017, en partenariat avec Sport et Loisir de l’île de Montréal, un Programme de soutien en gestion des bénévoles qui valorise le bénévolat dans la communauté et soutient concrètement les organismes locaux dans le renouvellement de leurs bénévoles.

Ce programme se décline en trois volets. Le premier est un service d’accompagnement offert gratuitement par l’arrondissement à ses organismes partenaires. À l’issue de la démarche, les participants se seront dotés d’une stratégie de recrutement de bénévoles innovante, personnalisée et adaptée à leurs besoins.

Le deuxième volet est une campagne de mobilisation pour susciter l’engagement bénévole. Pour ce faire, l’arrondissement a mis en place des outils de promotion et de réseautage, dont la création d’un kiosque mobile et d’un dépliant, ainsi que des activités de partage.

Finalement l’arrondissement a également officialisé son engagement en matière de bénévolat en adhérant, en juin 2017, à la Charte du bénévolat et des organisations de bénévoles, et en invitant le milieu à lui emboîter le pas.