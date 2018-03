Une politique de développement social pour Saint-Léonard

L’arrondissement de Saint-Léonard a adopté la Politique de développement social «Montréal de tous les possibles» afin de réitérer son engagement à faire de cet enjeu une priorité d’action locale.

Initiée par le Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) de la Ville de Montréal, cette politique vise à agir avec cohérence, pour que les projets reposent sur une vision de complémentarité et que les actions proposées soient en synergie les unes avec les autres.

Elle s’articule autour de quatre axes d’interventions: aménager une ville et des quartiers à échelle humaine, favoriser la cohésion sociale et le vivre-ensemble, soutenir la participation citoyenne et l’engagement social et s’engager dans un partenariat social et économique. Elle est fondée aussi sur 18 orientations qui ont pour objectifs de favoriser le plein potentiel individuel et l’enrichissement collectif.

C’est un comité de suivi, composé de représentants des unités d’affaires municipales et des divers acteurs de la société civile, et placé sous la responsabilité du SDSS, qui est chargé de suivre la mise en œuvre de cette politique.