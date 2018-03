Saint-Léonard revoit ses corridors scolaires

Les corridors scolaires de Saint-Léonard se feront une beauté cet été, afin de devenir plus visibles et ainsi devenir encore plus sécuritaires pour les piétons.

L’arrondissement et le poste de quartier (PDQ) 42 travaillent depuis maintenant près d’un an à la réévaluation de ses corridors scolaires. Dans le cadre de son plan local de déplacement, l’administration locale avait remarqué plusieurs lacunes au niveau de ses aménagements, notamment un «manque de signalisation spécifique aux abords des écoles qui permettraient aux enfants d’identifier clairement le circuit à emprunter et surtout qui permettraient aux automobilistes de modérer leur vitesse dans ces corridors».

Vélo Québec, dans le cadre de son plan de déplacement scolaire pour les écoles des commissions scolaires de la Pointe-de-l’Île et English-Montreal, avait également demandé à l’arrondissement de revoir ses corridors scolaires et d’y réaliser plusieurs mesures afin de sécuriser davantage les déplacements des écoliers.

«Nous n’avons eu aucun accident avec un enfant en 2018 et aucune des artères accidentogènes de Saint-Léonard n’est près d’une école. Mais, il faut continuer nos efforts autour des écoles et bonifier nos mesures de prévention, comme les corridors scolaires, afin de s’assurer de la sécurité des gens plus vulnérables, comme les écoliers», affirme le commandant du PDQ 42, Pascal Gosselin.

Après avoir visité des directions d’école et étudié ce qu’il se faisait dans d’autres arrondissements et villes du Québec, un ingénieur de Saint-Léonard ainsi qu’une agente en sécurité routière du quartier ont proposé plusieurs mesures pour améliorer les corridors scolaires, dont du marquage au sol, de l’ajout de signalisation et des saillies de trottoirs.

«Par exemple, il y aura de petits bonshommes jaunes peints sur les trottoirs pour clairement identifier les corridors scolaires. C’est un aspect visuel qui permettra à l’écolier de savoir où passer de façon sécuritaire», souligne le commandant Gosselin.

«L’objectif est de démontrer que la sécurité des écoliers est en tout temps une de nos priorités, d’inciter les écoliers et les parents à emprunter les corridors clairement identifiés, de favoriser les saines habitudes de vie ainsi que la circulation à pied et de mettre en évidence la présence d’une école à proximité», mentionne l’arrondissement.

«Je suis sûr que ces mesures vont influencer les gens. Ce sera un gain pour la sécurité à Saint-Léonard.» -Pascal Gosselin, commandant du PDQ 42

Les travaux seront effectués pendant les vacances scolaires, soit entre la fin juin et la fin du mois d’août.