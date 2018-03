Saint-Léonard s’active pour le Défi Santé

L’arrondissement de Saint-Léonard participera au Défi Santé, la plus vaste campagne de promotion des saines habitudes de vie au Québec, et invite les citoyens du quartier à participer aux nombreuses activités prévues pour l’occasion.

En participant au volet Municipalités et familles du Défi Santé, l’arrondissement souhaite mobiliser les jeunes, les familles ainsi que les aînés de son territoire afin qu’ils adoptent un mode de vie physiquement actif et une saine alimentation.

Du 1er au 30 avril, l’arrondissement et ses partenaires, Cardio Plein air, Gestion multisports de Saint-Léonard et l’académie de karaté de Shotokan, proposeront aux participants de nombreuses occasions de bouger et de s’informer sur l’alimentation saine. Plusieurs activités animées accessibles gratuitement seront offertes, dont des cours de karaté, une séance d’entraînement avec Cardio Plein air et des cours d’aquaforme. Des activités libres seront aussi disponibles, telles que le badminton, le patinage, le soccer et les bains libres.

La programmation complète est disponible sur le site Web ville.montreal.qc.ca/st-leonard.

Le Défi Santé

Du 1er au 30 avril, les participants sont invités à poser des gestes pour atteindre trois objectifs:

L’objectif 5: manger au moins cinq portions de fruits et légumes par jour. L’objectif 30: bouger au moins 30 minutes par jour. L’objectif merci: être reconnaissant de trois choses positives chaque jour.

Des trucs, recettes, vidéos, défis amusants et prix à gagner sont disponibles sur Defisante.ca.