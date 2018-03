Les gagnants du concours de dessin du PDQ dévoilés

Alessandra Cristiano a remporté le premier prix du concours de dessin du PDQ 42. Collaboration spéciale Previous photo Next photo







Quatre élèves de Saint-Léonard ont remporté le concours de dessin du Poste de quartier (PDQ) 42.

Le concours «Dessine-moi la fin du racisme» vise à sensibiliser les jeunes de Saint-Léonard au racisme, mais également leur permettre de s’exprimer sur le sujet.

«Nous espérons que cette initiative incitera les écoles à accorder des moments de discussion et d’échange avec les élèves afin de mieux vivre ensemble et laisser tomber ces barrières qui perdurent encore en 2018. Ce projet permettra également d’ouvrir les horizons des jeunes face à ce fléau et peut-être les aider à mieux faire face à certaines discriminations pour leur entrée au secondaire», indique le poste de quartier 42.

Le but est de souligner la semaine d’actions contre le racisme et sensibiliser les jeunes à l’importance de prévenir la discrimination raciale et ainsi favoriser le rapprochement interculturel.

Les quatre gagnants ont remporté une carte-cadeau chez Omer Deserres afin d’encourager leur talent créatif.

Les gagnants