La saison culturelle se poursuit à Saint-Léonard

Les événements culturels se termineront en mai dans le quartier. La saison culturelle 2017-2018 de l’arrondissement de Saint-Léonard propose plusieurs activités en avril et en mai qui plairont à tous. Pour connaître la programmation complète ou pour se procurer des billets, on visite le http://www.ville.montreal.qc.ca/st-leonard ou culturesaintleonard.com.

3.2.1 Action

Un film surprise sera présenté le 7 avril, à 14h, à la salle d’activités de la bibliothèque de Saint-Léonard (8420, boulevard Lacordaire). Les laissez-passer sont disponibles dès maintenant.

À la découverte d’un architecte

Le documentaire Roger D’Astous présentera l’un des plus importants architectes canadiens du 20e siècle, qui a conçu deux symboles montréalais, soit le Château Champlain et le Village olympique. La projection gratuite, présentée le 18 avril, à 19h, à la salle d’activités de la bibliothèque de Saint-Léonard (8420, boulevard Lacordaire), sera suivie d’une rencontre avec une personne de la production. Les laissez-passer sont disponibles dès maintenant.

Lever de rideau

Dans une fête à la fois tendre et polissonne, organisée par une jeune génération qui n’a pas grandi avec Sol et Gobelet, l’équipe d’ExLibris célèbre la parole et l’écriture de Marc Favreau.

La pièce L’Enfance de l’art, doigts d’auteur de Marc Favreau mise en scène par Nicolas Gendron, sera présentée le 29 avril, à 19h30, au théâtre Mirella et Lino Saputo (8350, boulevard Lacordaire), à partir de 17$.

Une lecture-spectacle

Le récit de vie d’une femme explosive, une femme funambule, restée en marge de l’histoire. Pour sa petite-fille Anaïs, c’est aussi une adresse à celle qui blessa sa mère à jamais. La femme qui fuit sera présentée le 10 mai, à 19h30, à la salle d’activités de la bibliothèque de Saint-Léonard (8420, boulevard Lacordaire). Les laissez-passer sont disponibles dès maintenant.

Les objets de la mer s’exposent

Cette installation est un muséum contemporain d’histoire naturelle, comprenant une série de sculptures de céramique imitant des spécimens trouvés sur la plage. L’exposition de Caroline Ariane Bergeron sera présentée à la galerie Port Maurice (8420, boulevard Lacordaire), du 9 mai au 8 juillet.

Billeterie

L’achat des billets pour les spectacles présentés au Théâtre Mirella et Lino Saputo (8350, boulevard Lacordaire), se fait au bureau Accès Saint-Léonard au 8400, boulevard Lacordaire. Les billets sont également en vente, sans frais d’admission, sur le site Web http://www.culturesaintleonard.com.