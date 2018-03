Un premier 5 à 7 «réussi» pour Horizon Carrière

Horizon Carrière a mis en place une série de 5 à 7 thématiques afin de poursuivre ses services auprès des chercheurs d’emploi de Saint-Léonard.

Le 29 mars, une trentaine de citoyens ont pris part au premier 5 à 7 de Horizon Carrière. Sur le sujet du réseautage, ceux-ci ont pu tester leurs aptitudes de communication, mais également déterminer comment fabriquer leur réseau selon le milieu.

«Nous avions le souhait d’offrir des activités différentes pour nos clients qui avaient suivi notre parcours, mais qui ne s’étaient pas encore trouvés un emploi», indique la directrice, Lina Raffoul.

Sous la formule d’un 5 à 7, l’organisation espère ainsi que l’ambiance décontractée et agréable permettra d’en motiver plusieurs dans leur recherche tout en développant leurs aptitudes.

«Nous nous rendons compte que beaucoup de personnes sont mobilisées au début de leur recherche, mais plus le temps passe, plus elles se remettent en question. Alors elles s’isolent et diminuent leur démarche. C’est alors plus difficile de les encourager à continuer d’être actifs. Avec cette formule festive, nous espérons que ça va donner le coup de pouce nécessaire pour les aider à poursuivre leur recherche», souligne Mme Raffoul.

Le prochain 5 à 7 aura lieu cet automne sous un thème différent. Celui-ci n’est pas encore déterminé, mais il pourrait bien réunir des chercheurs d’emploi avec des employeurs, laisse entendre la directrice.