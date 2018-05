Projet d’agrandissement du bloc opératoire à Santa-Cabrini

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaëtan Barrette, a annoncé ce matin un projet d’agrandissement et de réaménagement du bloc opératoire et de l’unité de retraitement des dispositifs médicaux à l’hôpital Santa Cabrini.

À terme, le coût total du projet pourrait atteindre plus de 48M$. De ce montant, la fondation de l’hôpital s’est engagée à donner 10M$. Le coût comprend notamment les travaux de construction, le mobilier et l’équipement, de même que les frais de gestion et de financement temporaire.

Ces travaux permettront «d’améliorer les liens de proximité essentiels entre l’URDM et le bloc opératoire et d’offrir un espace et des locaux correspondant davantage aux normes actuelles.»

Le scénario envisagé prévoit davantage de civières dans la salle de réveil et l’ajout d’une salle d’opération aux six que compte actuellement l’hôpital.

La Société québécoise des infrastructures (SQI) a été mandatée comme gestionnaire du projet. Celle-ci pourra procéder aux plans et devis préliminaires, dès que le plan clinique et les programmes fonctionnel et technique seront approuvés.

