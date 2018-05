Patrouiller pour sensibiliser

Les patrouilles bleue et verte sillonneront de nouveau les rues de l’arrondissement pour faire des Léonardois des consommateurs environnementaux avertis.

La patrouille bleue, qui est déjà active, a pour mandat de sensibiliser les citoyens à leurs habitudes de gestion de l’eau, autant l’intérieur qu’à l’extérieur de leur logis. Une pratique écoresponsable est suggérée pour un « détournement des systèmes de gouttière vers des surfaces perméables pour diminuer la quantité d’eau qui se retrouve dans les égouts et cause des surverses lors de pluies abondantes ».

La patrouille verte fera son entrée en scène le 4 juin. Elle encouragera elle aussi une consommation plus responsable de l’eau en plus du « verdissement et les forêts urbaines » ainsi qu’une meilleure gestion des déchets.

C’est l’Écoquartier de Saint-Léonard qui coordonne le projet. « C’est une belle opportunité de développer de meilleures pratiques et de profiter de l’expertise de l’équipe de l’Écoquartier de Saint-Léonard », souligne le maire de l’arrondissement Michel Bissonnet.

Entre 2013 et 2016, Saint-Léonard a été le deuxième arrondissement ayant reçu le plus d’avis de la part du Service de l’eau de avec pas moins de 299.

Montréalais sensibilisés par les patrouilles bleues

2014: 6360

2015: 11 140

2016: 7617

Contributeurs financiers du projet

Service de l’eau

Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal

Service de l’environnement de la Ville de Montréal

Arrondissement Saint-Léonard