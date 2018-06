Près de 2M$ pour le parc Giuseppe-Garibaldi

L’arrondissement de Saint-Léonard a annoncé un important investissement pour permettre à la piscine et au pavillon des baigneurs du parc Giuseppe-Garibaldi de respecter les normes d’accessibilité et de filtration d’eau.

L’enveloppe de 1 874 322,45$ est entièrement assumée par la Ville de Montréal. Accordée à la compagnie Procova Inc., elle a notamment pour but de permettre une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite. En mars 2016, la Ville de Montréal avait financé pour 650 000$ l’installation d’un ascenseur.

« Actuellement le pavillon des baigneurs ne respecte pas les normes d’accessibilité universelle », précise-t-on dans le sommaire décisionnel. L’actuelle structure est jugée « désuète » et « à sa fin de vie utile ». Il en est de même pour le système de filtration qui ne rencontre pas le nombre de cycles requis.

Il y a un an, l’arrondissement déposait une demande d’aide financière au Programme Aquatique de Montréal dans le but d’adhérer aux normes de filtration et d’accessibilité.

L’échéancier prévoit un début des travaux en septembre 2018. Ceux-ci devraient se conclure en mai 2019.

En septembre 2017, 114 000$ étaient investis dans le but d’apporter des modifications au sein de l’architecture de la piscine. Ces travaux commenceront au mois d’août et nécessitent la fermeture de la piscine. Ce montant a comme objectif d’améliorer et d’améliorer la filtration.