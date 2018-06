Un été culturel chargé à Saint-Léonard

Les plus petits comme les plus grands se sentiront interpellés au cours de la nouvelle saison culturelle de Saint-Léonard.

La programmation pour la saison 2018-2019 a été dévoilée lors d’un 5 à 7, sous la formule Cabaret, et en présence du maire et des membres du conseil d’arrondissement.

« Je peux affirmer sans me tromper que Saint-Léonard offre encore une fois cette année une superbe saison culturelle avec beaucoup de variétés », souligne le maire de l’arrondissement, Michel Bissonnet.

Il a été annoncé que Klô Pelgag, qui a remporté en 2017 le prix « auteur ou compositeur de l’année », se produira le 21 août prochain sur la scène culturelle de Saint-Léonard. C’est le seul arrondissement où elle offrira une prestation gratuitement cet été.

La scène culturelle de Saint-Léonard, au cours de chaque mardi du mois de juillet jusqu’à la première semaine d’août, accueillera le chanteur Damien Robitaille, « Montréal Complètement Cirque », le groupe « Nomad’ Stones » et « Brimbelle ». Le duo clownesque Les Foutoukours sera en action, tout comme la chanteuse Sally Folk.

Des parcs qui seront sollicités

La saison culturelle 2018-2019 intégrera la programmation « Hors les murs » qui présente de multiples séances théâtrales qui se produiront dans les parcs de Saint-Léonard.

Du nombre, pour la première fois à l’arrondissement, la troupe « Indiscrétions publiques » sera présente le 8 et 16 août prochain. Cela fait maintenant 4 ans qu’elles sont présentées sur l’île de Montréal. Engagées et humoristiques, ces présentations traitent particulièrement de sujets politiques.

Par ailleurs, du même concept, « 5 minutes avec…», produit par Les Soeurs Schmutt, permet aux spectateurs de dicter le déroulement des brèves prestations.

Entre le 4 juillet et le 23 août, chaque mercredi, le ciné-lune sera de retour dans les parcs léonardois Delorme, Giuseppe-Garibaldi, Ladauversière et Luigi-Pirandello.

Automne, hiver et printemps

En théâtre, ce ne seront pas les genres qui manqueront: drame, comédie, performance, comédie dramatique. Les Léonardois pourront entre autres assister à Cyrano de Bergerac le 11 novembre prochain. Mise en scène par Michèle Deslauriers, la pièce sera d’une durée de 85 minutes, alors que la version originale est de plus de 3 heures. .

La pièce « Le dernier sacrement », mise en scène par Denis Bouchard et Sarah Beauséjour, aura lieu le 28 octobre prochain. On y présente trois points de vue de trois générations différentes sur la foi religieuse avant la mort. Les spectateurs auront la chance de visiter des chambres d’hôpital et d’assister à diverses situations cocasses se produisant avant la mort d’une personne. Leur parcours se termine par une rencontre avec le personnage principal Denis, non pratiquant et sceptique, dont les dernières heures approchent. « Cet homme-là a le goût de mourir, mais en 1h30, il va vous faire vivre », indique Denis Bouchard, présent lors du lancement de la programmation culturelle à Saint-Léonard.

Au grand écran, les films « Hochelaga, Terres des âmes », « La Bolduc » et « Et au pire, on se mariera » seront à l’affiche.

Pour l’ensemble des évènements, il sera disponible d’obtenir des billets à partir du 1er août au www.culturesaintléonard.com.

Pour jeter un œil à la programmation complète, il est possible de consulter le site Web de l’arrondissement.

Rappelons qu’en décembre 2017, l’arrondissement de Saint-Léonard annonçait la mise en place d’un plan d’action culturelle 2018-2021. Il se base sur quatre axes: mettre la culture au service du vivre ensemble, favoriser une culture de proximité, renforcer l’identité culturelle de l’arrondissement et bâtir une communauté culturelle dynamique.