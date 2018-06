Ouverts et fermés aux fêtes nationales

Dans le cadre de la fête nationale du Québec du 24 juin et la fête nationale du Canada du 1er juillet, plusieurs installations fermeront leurs portes.

Du nombre, il y la mairie d’arrondissement, les bureaux de la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises, de la Direction des travaux publics et d’Accès Saint-Léonard qui seront fermés les lundis 25 juin et 2 juillet. La Bibliothèque quant à elle sera fermée le 24 juin et 1er juillet.

Pour l’occasion, le conseil d’arrondissement du mois de juillet se tiendra le 3 juillet.

La rencontre du samedi sans rendez-vous avec les élus prendra congé le 23 juin prochain, la prochaine sera le 30 de 9h à 12h. C’est le conseiller d’arrondissement Mario Battista qui sera sur place.

Les collectes de matières recyclables, de résidus alimentaires et des ordures ménagères maintiendront leur horaire du lundi.

Installations sportives et récréatives

Le 24 juin et le 1er juillet les arénas Martin-Brodeur et Roberto-Luongo seront fermés.

Le terrain synthétique du Complexe sportif Saint-Léonard sera ouvert durant les festivités, dépendamment des réservations.

Le stade Hébert, les terrains extérieurs de baseball et soccer, les piscines ainsi que les pavillons des neuf parcs seront accessibles durant les festivités.

Les roulottes des Matinées enfantines pour les enfants de 4 à 8 ans et les terrains de jeux pour les 8 à 12 et les 13 à 16 ans seront accessibles dès le 26 juin, mais ne seront pas disponibles le 2 juillet.