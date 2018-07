Vague d’investissements pour les parcs léonardois

Les parcs de l’arrondissement Saint-Léonard subiront de multiples travaux au cours des prochains mois.

Plus de 2,5 M$ sont investis pour mettre à niveau la salle de filtration de la piscine et de la pataugeoire du parc La Dauversière. Le contrat octroyé à Procova Inc. s’explique par la désuétude de l’équipement actuellement en place. Il est jugé en fin de vie utile. Les pentes de la piscine et de la pataugeoire seront adaptées aux nouvelles normes d’accessibilité de la Ville de Montréal. On précise également qu’une nouvelle salle pour les sauveteurs sera créée et la plage de la piscine prendra de l’expansion.

Cet investissement constitue la deuxième phase de l’initiative. En effet, la première consiste à rénover et mettre aux normes le pavillon des baigneurs. Les deux s’échelonnent entre juin 2018 et juin 2019.

La Ville centre et l’arrondissement de Saint-Léonard assumeront respectivement 65% et 35% de la facture totale. Saint-Léonard couvrira les dépassements de coûts, s’il y en a. Une aide financière provient du Programme aquatique du volet mise aux normes 2017-2019.

Éclairage sportif

Les terrains de tennis du parc Hébert et La Dauversière et le terrain de basketball du parc Ferland bénéficieront de nouvelles lumières. L’installation se tiendra entre le 10 septembre et le 26 octobre prochain.

Les élus de l’arrondissement ont accordé deux contrats d’une valeur totale de 517 000$ à Bruneau Électrique Inc. et Néolect Inc.. Dans ce cas, l’arrondissement paie la totalité des frais. Les coûts étaient initialement évalués à plus de 691 000$, soit 25% plus cher.

« Les systèmes d’éclairage existants aux terrains de tennis du parc Hébert et du parc La Dauversière sont désuets et insuffisants et il n’y a actuellement pas de système d’éclairage sportif au terrain de basketball du parc Ferland, souligne-t-on dans le sommaire décisionnel. La réalisation de ces projets est requise afin d’améliorer l’offre de services aux citoyens. »

En juin 2017, les élus de Saint-Léonard accordaient un contrat de plus de 500 000$ dans l’installation de lumières pour éclairer le terrain de football du parc La Dauversière.

Autres parcs visés par des investissements

Complexe aquatique de Saint-Léonard: mise aux normes de la toilette et réfection de l’escalier et des planchers – Près de 260 000$

Aménagement d’un miniparc entre la rue Antonino-Spada et le boulevard des Grandes-Prairies – Près de 135 000$

Parc Coubertin: Fourniture et installation d’équipements pour l’aire de jeu 6-12 ans – près de 55 000$