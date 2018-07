Une programmation diversifiée pour le Tournoi inter-parcs

Les jeunes Léonardois et Léonardoises pourront de nouveau se tenir bien occupés et suer à grosses gouttes cet été lors du Tournoi inter-parcs, qui est de retour pour une deuxième année et avec de nouvelles activités.

Dans le but d’être plus inclusif, un tournoi de NBA 2K18 se tiendra le 20 et le 27 juillet à la Bibliothèque de Saint-Léonard. « Il y a de jeunes sportifs qui jouent aux consoles. Ça c’est un fait. Mais c’est pour attirer ceux qui sont sédentaires, qui restent à la maison, isolés », de déclarer Beverley Jacques, directeur général du Club de basketball de Saint-Léonard – DOD Basketball. Un tournoi de ballon-chasseur a aussi été ajouté la grille horaire.

Le Tournoi inter-parcs, un partenariat avec le Collectif jeunesse, visent les jeunes de 12 à 24 ans. L’organisateur compte faire quelques exceptions, considérant que plusieurs camps de jour sont pleins, laissant de côté des enfants de 10 et 11 ans.

Jusqu’à 80 jeunes avaient participé à l’édition 2017. L’engagement de ceux-ci et la réaction positive des parents ont encouragé un second tournoi estival. « C’est un évènement qui a un impact positif dans la communauté », affirme M Jacques.

Il se dit « optimiste » pour une plus forte participation cette année.

Des prix seront à distribués, tels que des chandails, des ballons de basketball, des collations et des médailles.

L’organisateur affirme aussi préparer la relève qui mettra sur pied les activités sportives dans la communauté au cours des prochaines années. Estimant qu’il commence à avoir un visage peu trop connu auprès des jeunes, M. Jacques déléguera de nombreuses tâches à Nathan Joubert, 17 ans, qui agit à titre d’agent de promotion. Ce dernier supervisera les activités et en assurera le bon fonctionnement.

« De nouvelles idées, un nouveau sang, ça fait toujours du bien, », indique M. Jacques. Il espère également aller chercher un peu plus de participants en étant davantage présents sur les réseaux sociaux, tels que Snapchat.

Horaire du Tournoi inter-parcs

Basketball:

10 juillet, 15 à 19h, parc Coubertin

18 juillet, 15 à 19h, parc Delorme

Ballon-chasseur:

17 juillet, 15 à 17h, parc Luigi-Pirandello

Soccer:

20 juillet, 15 à 17h, parc Wilfrid-Bastien

Flag-football:

27 juillet: 15 à 17h, parc Wilfrid-Bastien

NBA 2k18:

20 et 27 juillet: 14h, Bibliothèque de Saint-Léonard