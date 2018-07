La biodiversité fait son entrée au parc Luigi-Pirandello et aux bassins Chartier

De nouvelles installations prendront place dans deux espaces verts de Saint-Léonard dans le but de valoriser la diversité biologique de l’arrondissement.

Le projet est issu d’une collaboration entre la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement (FHQE), Nature-Action Québec (NAQ) et l’arrondissement de Saint-Léonard. Le principal objectif est « de mettre en valeur un corridor riche en biodiversité favorisant la connexion entre les différents espaces verts du territoire, et de sensibiliser les citoyens aux bienfaits de la biodiversité en milieu urbain », mentionne le sommaire décisionnel du 3 juillet dernier.

Alors que pas moins de 45 000$ sont investis par la FHQE, un îlot de la biodiversité, deux hôtels à insectes et huit panneaux de sensibilisation seront installés au parc Luigi-Pirandello et aux bassins Chartier. Le tout devrait être ajouté dès cet automne. Esther Tremblay, directrice de l’Écoquartier de Saint-Léonard et chargée du projet à NAQ, indique ne pas avoir eu une date précise de la part de l’arrondissement.

Cette initiative s’inscrit dans le programme « Corridor vert et nourricier » qui touche l’axe nord-sud de Saint-Léonard. À cet effet, en novembre dernier, avec les 50 000$ versés par le Bureau de développement durable de l’arrondissement de Saint-Léonard, l’Écoquartier disait qu’elle travaillerait à bonifier le corridor vert se trouvant dans l’ouest de l’arrondissement de la rue Jarry jusqu’au Domaine Chartier. Des collaborations avec la RUI Viau-Robert et l’installation de bacs de fleurs devant quelques commerces se sont notamment greffés au projet.