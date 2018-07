La Zone CJS de retour à Saint-Léonard

De jeunes Léonardois et Léonardoises offriront de nouveau leurs services professionnels cet été pour la Zone CJS. Pour eux, c’est une chance inouïe pour acquérir de l’expérience tout en étant rémunérés.

Au mois de mai, Sabrina Abdeddaim, directrice générale de la Maison de jeunes, a réalisé une tournée des classes de l’école secondaire Antoine de Saint-Exupéry. Les intéressés ont été passés en entrevue comme lors d’un réel processus d’embauche. Sur un peu moins de 30 applications, 15 ont été sélectionnées. Certains sont trop jeunes ou pas suffisamment matures pour se joindre au groupe. Généralement, les participants sont âgés de quinze ans.

« Comme expérience c’est superbe, quand tu veux un vrai travail et que tu as ça sur ton CV, ça aide. T’as appris à être à l’heure, t’as appris c’est quoi des comités, le service à la clientèle » souligne la directrice générale, qui a elle-même participé à la Zone CJS auparavant.

« On organise entre nous ce qu’on va faire durant l’été, on met au point nos prix et nos contrats », résume Gambetta qui en est à sa première année. Elle espère économiser un peu d’argent durant la période estivale.

Même après une dizaine d’années d’existence, la Zone CJS demeure toujours en demande. « On a des clients qui nous rappellent d’année en année. Il y a une dame qui nous appelle depuis 4 ou 5 ans », indique Sabrina. Les jeunes de la Zone CJS ont déjà plusieurs contrats avec les organismes de la communauté tels qu’Écoquartier et les écoles.

Les adolescents seront guidés par deux animateurs, Lorianne et Alexandre, qui leur apprendront les principales habitudes à développer sur le marché du travail. Si le lancement officiel était ce mercredi, les contrats d’arrosage et de désherbage fusent déjà, spécialement avec la chaleur qui a frappé le Québec dans les dernières semaines. Les animateurs avouent avoir déjà vu une progression chez certains.

La Zone CJS compte approcher progressivement les écoles anglophones du quartier pour impliquer davantage de jeunes dans l’initiative.

Coordonnées: Maison de jeunes de Saint-Léonard: (514) 327-0185

Courriel: lazonecjs@gmail.com

Secteurs de l’entreprise

Marketing: création d’affiches, évènements, visibilité

Ressources humaines: gestion de l’équipe, règlement de conflits internes, calculent des heures

Finances: gestion de l’argent, signature de chèques, relation avec la banque

Les services offerts

Entretien extérieur:

Arrosage 10$/h

Désherbage 12$/h

Tondre le gazon 10$/h

Peinture 10$/h

Entretien ménage

Ménage 10$/h

Lavage d’auto 5$/voiture

Lavage de fenêtre 10$/h

Services d’accompagnement

Aînés 8$/h

Chiens 5$/chien/30 minutes

Gardiennage 10$/enfants/h

Animation de fête 10$/h

Organisation 30$