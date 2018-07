Une deuxième édition et plus encore pour les bibliomobiles

Les parcs de Saint-Léonard accueillent de nouveau les bibliomobiles cet été, offrant plusieurs activités pour les enfants du quartier.

Mise sur pied pour une première fois l’été passé, l’expérience s’était avérée « concluante » et avait répondu aux attentes, indique l’arrondissement dans un communiqué.

Les bibliomobiles permettent aux Léonardois et Léonardoises de louer et lire des livres en plein air. L’initiative s’inscrit dans le Plan d’action culturel 2018-2021 qui a entre autres comme objectif de « favoriser la culture de proximité, notamment en tenant certaines activités de la bibliothèque dans les parcs et dans d’autres lieux publics extérieurs de l’arrondissement pour qu’elles soient ainsi plus accessibles aux citoyennes et aux citoyens de tous les âges », indique-t-on.

Actuellement, les bibliomobiles sont des roulottes prêtées par la Ville de Montréal et doivent être aménagées convenablement par les organisateurs du projet. Pour l’édition 2019, deux nouvelles devraient être disponibles et mieux adaptées pour sillonner efficacement les parcs de l’arrondissement et donc couvrir plus de territoire.

« Les nouvelles vont être construites spécialement pour ça. Il va y avoir des étagères déjà intégrées. Ça va rester en permanence dans les parcs », précise David Phung, de la Division culturel et bibliothèque de l’arrondissement et responsable du projet.

Les bibliomobiles sont présentes dans le parc Coubertin tous les jeudis jusqu’au 23 août de 16 à 20h et au parc Ferland tous les samedis jusqu’au 25 août de 13h à 17h. Une cinquantaine d’enfants environ sont présents lors de chacune des activités. Au parc Ferland, elles sont particulièrement populaires, étant situées à proximité des jeux d’eau et de la piscine.

« C’est quand même assez populaire avec les enfants, surtout quand il fait chaud, ça leur donne un petit temps froid à l’ombre pour se reposer pour faire de la lecture », souligne M. Phung.

Une heure de conte, des jeux de société et des « yogistoires » – des heures de conte intergénérationnelles avec yoga et chansons – sont aussi disponibles pour les enfants.

Les représentants de la Bibliothèque de Saint-Léonard sont également présents lors des ciné-lune qui se tiennent tous les mardis durant l’été, alors qu’ils installent un chapiteau.

94 393$

Valeur du contrat octroyé par l’arrondissement de Saint-Léonard pour les bibliomobiles, à l’aide d’une contribution financière de la Ville de Montréal.

Les horaires

Heure du conte : 19 juillet et 9 août de 16h à 17h

Jeux de société: 26 juillet et 16 août de 18h à 20h