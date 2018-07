Demandeurs d’asile: de l’aide pour les organismes de Saint-Léonard

La table de quartier Concertation Saint-Léonard désire soutenir les organismes face à l’enjeu des demandeurs d’asile alors qu’elle a ouvert un nouveau poste temporaire d’agent de milieu.

Tout indiquait que les organismes léonardois ont besoin d’un coup de pouce pour mieux encadrer les demandeurs d’asile, dont le nombre ne cesse d’augmenter. « On entendait des organismes partenaires nous dire qu’ils accueillaient de plus en plus de demandeurs d’asile et donc des fois qu’ils se retrouvaient dans des situations qui étaient difficiles pour desservir tout le monde », souligne Rachel Pouliot, directrice générale de Concertation Saint-Léonard.

La subvention d’environ 30 000$ accordée par Centre Aide permettra d’accueillir un agent de milieu qui pourra former concrètement les organismes. « C’est vraiment pour nous aider à mieux outiller les organisations. Une fois qu’on a établi un constat qui est une problématique dans le quartier, cette personne va agir comme levier et essayer d’enlever les barrières à ce défi-là », a indiqué Mme Pouliot en entrevue téléphonique avec Le Progrès. L’agent sera présent pour une période de cinq mois.

Actuellement, quantifier le nombre de personnes correspondant au statut de demandeurs d’asile est problématique pour des organisations. Une demande de subvention a d’ailleurs été refusée par le Ministère de l’Immigration, parce que certaines d’entre elles ne pouvaient identifier spécifiquement le nombre de personnes se trouvant dans cette situation.

Plusieurs organismes ont été pris au dépourvu par l’augmentation constante des demandeurs d’asile. Horizon Carrière est du nombre. En janvier dernier, il a dû créer un programme d’employabilité visant ce groupe, avec des fonds de réserve qui n’étaient pas dédiés à cette démarche. Entre janvier et juin, le programme avait reçu plus de 70 inscriptions.

Les organismes de Saint-Léonard s’étaient réunis en mars dernier pour discuter spécifiquement de l’enjeu. Plusieurs constats avaient émergé, dont la difficulté à dénicher des sommes pour soutenir les ressources d’employabilité et les rares lieux d’entreposage et de services de camionnage pour les dons qui sont attribués aux demandeurs d’asile.

Il est possible de postuler au developpement@concertationstleonard.com avant le 27 juillet à 16h.