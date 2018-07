Pour moins de déchets dans les parcs léonardois

L’arrondissement de Saint-Léonard a mis en marche une toute nouvelle campagne de sensibilisation pour limiter le nombre de déchets qui traînent au sein des espaces verts du secteur.

Touchant les 9 grands parcs léonardois, l’initiative de l’arrondissement a pour but de rappeler le comportement approprié à avoir l’égard de la gestion des déchets. « Les habitudes et les valeurs étant différentes d’un individu à l’autre, il est parfois nécessaire de rappeler celles que nous souhaitons voir les citoyens adopter et d’en faire la promotion auprès d’eux » souligne l’arrondissement dans un communiqué. Ce genre de campagne est réalisé

En 2017, les citoyens ont formulé cinq demandes en lien avec la propreté et sept jusqu’à maintenant cette année.

Des pancartes et des poubelles d’un rose éclatant avec le slogan « Pas d’ordures sur mon gazon » ont été installées spécifiquement dans le but de capter l’attention des citoyens qui fréquentent les espaces verts de Saint-Léonard.

Dans le but d’assurer un dialogue clair avec les Léonardois et Léonardoises, des inspecteurs de l’arrondissement et des patrouilleurs de l’Écoquartier de Saint-Léonard réaliseront des tournées et distribueront des sacs roses.