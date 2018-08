Cure de rajeunissement pour le Centre Leonardo Da Vinci

Investissement Québec a annoncé l’injection de 1,4 M$ pour la modernisation de plusieurs installations du Centre Leonardo Da Vinci, un repère culturel de l’arrondissement de Saint-Léonard.

Les principaux travaux ciblent principalement les équipements sportifs, dont les vestiaires et la piscine, ainsi que l’aménagement intérieur. Également, le système de ventilation sera restauré et la toiture, réparée. Pour le président du centre communautaire, c’est une occasion d’élargir l’offre aux Léonardois et Léonardoises.

« Cette injection de fonds permettra au Centre d’effectuer des travaux de rafraîchissement et d’amélioration de ses installations et de proposer encore plus d’activités aux communautés culturelles de Saint-Léonard et des environs. »

Cet investissement permettra de mieux répondre aux besoins de la clientèle.

« Le Centre est un pilier de la communauté italienne de Montréal, et nous sommes fiers de participer à sa modernisation », d’ajouter le président-directeur général d’Investissement Québec, Pierre Gabriel Côté.

Tout au long de l’année, le CLDV est aussi le théâtre d’événements autant sociaux, sportifs que culturels. Il y est organisé notamment la fête nationale du Canada, qui cette année, pour une première fois, était axée sur le multiculturalisme.

Ses salles de spectacles de 533 et 148 sièges permettent d’accueillir des compétitions musicales comme Rockalypse, de multiples pièces de théâtre et d’opéra.

Étant un organisme à but non lucratif, plusieurs initiatives sont financées à l’aide de commanditaires telles que des concours culinaires valant plus de 30 000$.

Le CLDV offre par ailleurs des cours pour adultes d’espagnol, d’italien, de français et d’anglais.

À noter que plusieurs conférences y aussi ont lieu. La triple médaillée olympique, Meagan Duhamel, issue du Club de patinage artistique de Saint-Léonard, prendra la parole le 11 septembre prochain dès 19h. Elle racontera les hauts et les bas de son parcours qui l’ont menée à faire sa place dans sa discipline.

Autres services offerts

Camp Allegria pour enfants

Cours de danse

Studio de reconditionnement physique