Le réaménagement de la rue Jean-Talon Est sur la glace

Les citoyens de Saint-Léonard devront s’armer de patience avant de profiter de la revitalisation de la rue Jean-Talon Est. Prévu pour débuter en 2018, ce projet a été mis indéfiniment de côté en raison de l’annonce des travaux pour le prolongement de la ligne bleue qui devraient commencer en 2021.

Annoncé le 20 mai 2017, ce projet de 15M$ devait inclure notamment l’élargissement des trottoirs, la construction de saillies et la plantation d’arbres entre les boulevards Viau et Langelier. La revitalisation était attendue depuis longtemps par les commerçants de la rue Jean-Talon Est.

Des aménagements temporaires demandés

Le président de la Société de développement commercial de la rue Jean-Talon (SDC Jean-Talon), Paul Micheletti, comprend la décision de la Ville de Montréal de stopper le projet afin d’éviter de faire des travaux en double. Il souhaite toutefois que des aménagements temporaires soient mis en place afin de rendre l’artère commerciale plus agréable et sécuritaire. « La ligne bleue, c’est super bon pour l’avenir, mais il faut aussi penser au présent », lance-t-il.

Les aménagements temporaires pourraient comprendre des placettes et terrasses temporaires.

M. Micheletti et la SDC Jean-Talon n’ont appris qu’en juin dernier que le projet de revitalisation était suspendu. Depuis, ils obtiennent peu de réponses à leurs questions quant aux aménagements temporaires. « Il y a un manque d’information de la part de la ville », déplore-t-il.

Jointe mercredi par téléphone, l’attachée de presse de la mairesse Valérie Plante, Geneviève Jutras, était avare de commentaires sur le sujet. « L’évaluation du projet d’aménagements temporaires est en cours », a-t-elle affirmé sans offrir plus de détails.

On veut un budget pour des aménagements temporaires et on veut que ça fasse une différence. » -Paul Micheletti