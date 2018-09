Plan triennal d’immobilisations : de l’argent pour les rues, les parcs et les piscines

L’arrondissement de Saint-Léonard a déposé son plan triennal d’immobilisations (PTI), le 26 septembre, dans lequel il annonce des investissements de 21,3M$ sur trois ans.

Pour l’année 2019, la ville prévoit dépenser 7,4M$. De ce montant, 2,7M$ serviront à la réparation de rues, de trottoirs et de l’éclairage de rues et 2,8M$ seront alloués pour les parcs et les terrains de jeux. La ville veut aussi investir pour aménager les contours des bassins de rétention du Domaine Chartier pour en faire un espace vert.

La ville veut également injecter près de 1,9 M$ de dollars pour moderniser les équipements du complexe aquatique de Saint-Léonard.

Les investissements prévus aussi pour 2020 et 2021

Les années 2020 et 2021 ne seront pas en reste puisque l’arrondissement a annoncé des investissements à hauteur de 13,8M$ – soit 6,9M$ par année. En plus de poursuivre les travaux de voirie débutés en 2019, l’arrondissement consacrera des sommes à la mise aux normes du bâtiment et des ateliers des Travaux publics et à la mise à neuf du parc-école Laurier-Macdonald.

Le maire de Saint-Léonard, Michel Bissonnet soutient que ces investissements serviront à l’amélioration de la qualité de vie dans le quartier. « Ces nouveaux investissements auront un impact positif dans le quotidien de nos concitoyennes et de nos concitoyens », affirme-t-il.

Un budget équilibré

Cette séance extraordinaire a aussi été l’occasion de déposer le budget de l’arrondissement pour 2019. Les élus ont annoncé un budget équilibré, mais en légère hausse par rapport à l’an dernier; on passe de 34M$ à 35M$. La majorité des dépenses seront allouées en transport et en loisirs et culture. La ville s’engage aussi à faire des économies de plus de 300 000 $ grâce à des coupes de poste par attrition.

Le PTI et le budget devront être adoptés par conseil municipal de la Ville de Montréal dans les prochaines semaines lors d’une séance extraordinaire.